Khởi tố Facebooker Đặng Như Quỳnh

Ngày 15/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự đối với Đặng Như Quỳnh (SN 1980, ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Bị can Đặng Như Quỳnh. (Ảnh: FBNV).

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, bị can Đặng Như Quỳnh đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, các quyết định, lệnh nêu trên đã được thi hành. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án và khuyến cáo người dân không theo, tiếp tay, lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng.

Như đã đưa tin, chiều 14/4, Bộ Công an cho biết, việc bắt Facebooker Đặng Như Quỳnh là thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp, kiên quyết phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Qua điều tra, xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác định Đặng Như Quỳnh (sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Ngày 12/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cảnh báo, mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo.