Khởi tố tài xế chống đối khiến CSGT mất gần một giờ truy đuổi

Ngày 9/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Yên Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong (SN 1989, ở Tuyên Quang) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 31/5, Phong điều khiển ô tô biển kiểm soát 20A-144.82 đi quá tốc độ cho phép trong khu đông dân cư đoạn qua xã Đội Bình, huyện Yên Sơn.

Lê Hồng Phong cùng chiếc ô tô của mình (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Khi bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Phong không chấp hành mà còn tăng ga lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy.

Cảnh sát truy đuổi Phong hơn 1km thì chặn được phương tiện, tiếp cận và yêu cầu Phong xuống xe làm việc.

Tuy nhiên, tài xế vẫn cố thủ trên xe, luồn lách tiếp tục bỏ chạy từ địa phận tỉnh Tuyên Quang sang địa phận tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng sau đó đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ ngăn chặn Phong.

Cảnh sát cho biết, toàn bộ quá trình truy đuổi đến khi dừng được xe của Phong kéo dài gần một giờ đồng hồ. Tài xế Phong không chỉ vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà còn có hành vi phóng xe với tốc độ cao trên đường, lạng lách gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ và những người dân khác.