Khởi tố ông bố bạo hành con ruột gây thương tích 36%

Chiều 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú tại phường Âu Cơ, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là cháu N.Đ.B.K., hơn 7 tuổi, con ruột của Chung.

Nguyễn Hà Chung bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, Chung và chị N. T. H. T. kết hôn năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, do mâu thuẫn trong hôn nhân, hai người này ly hôn.

Chung được quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu K., còn chị T. nuôi dưỡng cháu Q., em trai của K.

Sau thời gian đầu vẫn ở cùng mẹ, đến tháng 4/2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của tòa án.

Cuối tháng 12/2025, lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở.

Thấy con học bài chậm, Chung tức giận, lấy dây sạc điện thoại gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào vùng lưng, người cháu K.

Bị đánh đau, cháu K. dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh khiến cháu bị nhiều vết thương tại vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm.

Sau khi phát hiện các vết thương, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Vết thương trên lưng của cháu K. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 8/1/2026, chị T. đến trường học thăm con trai đã phát hiện trên cơ thể cháu K. có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím nên đưa cháu đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ.

Sau đó, người phụ nữ này trình báo sự việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp một sợi dây sạc điện thoại màu xanh, là công cụ sử dụng để đánh cháu K.

Kết quả trưng cầu giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ cho thấy cháu K. có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%.

Cháu K. được xác định có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 36% (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả giám định cũng cho thấy các thương tích trên cơ thể cháu bé do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.