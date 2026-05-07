Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì mua trái phép hóa đơn của 9 công ty "ma"

Chiều 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp (thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Giám đốc Châu Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2023 để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động bán trái phép hóa đơn, ông Châu Ngọc Lâm (41 tuổi, trú tại xã Tề Lỗ) mua trái phép 79 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 9 công ty "ma” có địa chỉ tại các tỉnh phía Nam với mức phí 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế.

Tổng giá trị thanh toán ghi trên các hóa đơn trên 55,5 tỷ đồng.

Sau khi có được nguồn hóa đơn đầu vào, Lâm tiếp tục sử dụng để xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, với tổng giá trị thanh toán hơn 54,2 tỷ đồng.

Theo công an, qua hoạt động mua bán hóa đơn khống, đối tượng khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Công an cho rằng vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi lợi dụng hoạt động mua bán hóa đơn khống để trục lợi, gây thất thu ngân sách nhà nước, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh và trật tự quản lý kinh tế.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.