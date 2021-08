Khởi tố nhóm côn đồ bắt giữ người trái pháp luật

Dân trí Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 10 đối tượng côn đồ về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản…

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 18/8, Công an thị xã Duy Tiên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Vũ Tuấn Anh và 9 đối tượng cùng trú ở thị xã Duy Tiên về các hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản", "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm đối tượng côn đồ bị khởi tố, bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, ngày 7/8, Công an thị xã Duy Tiên nhận được trình báo của gia đình ông Phạm Trần Tính trú ở phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên về việc bị Vũ Tuấn Anh (SN 1997) trú ở phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên cùng 2 đối tượng đi xe máy đến khu trang trại của gia đình đánh ông Tính rồi bắt ông đưa về khu công nghiệp Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

Trên đường đi, 3 đối tượng này cùng một số đối tượng khác đã dùng hung khí gây thương tích cho ông Tính, yêu cầu gia đình bị hại đưa cho chúng 3 triệu đồng thì mới thả người.

Đối tượng Vũ Tuấn Anh (Ảnh: Công an Hà Nam).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Duy Tiên và Công an phường Châu Giang đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tuấn Anh, Trần Văn Chiến cùng trú ở phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ thêm 8 đối tượng về các hành vi bắt, giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cưỡng đoạt tài sản; mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Văn