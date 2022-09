Khởi tố người phụ nữ dùng dép đánh vào mặt công an

Ngày 22/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Thị Mai (42 tuổi, trú phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, hơn 21h ngày 20/9, Đàm Thị Mai điều khiển xe máy biển kiểm soát 36B6-8846 chở một người khác, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên Quốc lộ 47, đoạn qua phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, Đàm Thị Mai đã không chấp hành, dùng dép đánh vào mặt công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thời điểm trên, tổ công tác 282 của Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, Mai không chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng, liên tục chửi bới, thách thức và dùng dép đánh vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác. Tổ công tác đã phối hợp công an địa phương lập biên bản và xử lý Đàm Thị Mai về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an thành phố Thanh Hóa cũng xác định, thời điểm Mai vi phạm trong người có nồng độ cồn với mức 0,6 mg/l.