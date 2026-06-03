Giảm giá 2 chiếc xe sang của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 3/6, Thi hành án dân sự TPHCM đã ra thông báo giảm giá lần một đối với 2 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan, chiếc xe hiệu BMW và Lexus, sau khi phiên đấu giá trước đó không thành công.

Trong đó, xe BMW sản xuất năm 2015 có giá khởi điểm ở lần đấu giá trước là 966 triệu đồng. Do đấu giá không thành, tài sản được giảm 9%, đưa giá khởi điểm mới xuống còn 876 triệu đồng.

Chiếc xe BMW giảm giá còn 876 triệu đồng (Ảnh: T.M.).

Tương tự, chiếc Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, từng có giá khởi điểm 767 triệu đồng. Sau khi giảm 9%, mức giá khởi điểm mới để đưa ra đấu giá là 698 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến 2 xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, phiên đấu giá không thành công do không có người tham gia trả giá.

Dự kiến ngày 18/6, cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra đấu giá du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan, với giá khởi điểm 38,7 tỷ đồng; mức tiền đặt trước là 7,7 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Trước đó, một chiếc Mercedes Maybach đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát đã được đấu giá thành công với mức giá hơn 16,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 2 chiếc túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan cũng từng được đấu giá thành công với giá 2,5 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, phiên đấu giá 2 ô tô, gồm Lexus 5 chỗ màu đen và BMW 5 chỗ màu xanh vẫn chưa tìm được chủ sở hữu mới.

Bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh. Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Số tài sản nói trên bị cơ quan chức năng kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được đưa ra đấu giá nhằm phục vụ thi hành án.