Khởi tố nghi phạm sát hại người phụ nữ xinh đẹp ở Hà Nội

Liên quan đến vụ người phụ nữ xinh đẹp tử vong tại chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 26/4, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đối tượng Phùng Văn Vinh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, Phùng Văn Vinh và chị H. (SN 1987, quê Hòa Bình) cùng làm lễ tân một công ty ở Hà Nội. Vinh cho chị H. vay số tiền 80 triệu đồng từ khá lâu nhưng người phụ nữ này chưa trả.

Chiều 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H. bao giờ trả được tiền thì chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau.

Hai bên đôi co, sau đó đã xảy ra xô xát. Vinh khai rằng chị H. buông lời lẽ thách thức khiến Vinh tức giận, lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Thấy chị H. bất động, vì muốn "gỡ gạc" chút tiền đã cho chị H. vay, Vinh lục lọi lấy 3 chiếc điện thoại di động và 4 triệu đồng. Trước khi bỏ trốn, Vinh khóa cửa phòng trọ nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Đến sáng 15/4, người dân phát hiện thi thể chị H. nên đã báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo về vụ án mạng, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội), Cục Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy xét.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Phùng Văn Vinh khi đối tượng đang trên xe giường nằm di chuyển vào các tỉnh phía Nam.