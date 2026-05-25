Khởi tố nam thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền bạn gái cũ

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Anh Minh (SN 2004) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Lê Anh Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, tháng 5/2024, Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh.

Trong thời gian này, Minh đã sử dụng điện thoại di động quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Khoảng 2 tháng sau, Minh và nữ sinh chia tay.

Đến tháng 3, do không có tiền tiêu xài nên Minh tạo tài khoản mạng xã hội “ảo”, dùng video này đe dọa buộc bị hại chuyển 30 triệu đồng.

Nạn nhân đã trình báo công an nên đã được cơ quan chức năng hướng dẫn cách xử lý.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Cao Lãnh điều tra, xác định Lê Anh Minh chính là người dùng “tài khoản ảo” đe dọa tống tiền nên mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.