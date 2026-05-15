Bắt giam người đàn ông chiếm đoạt 1.619 tấn cá tra trị giá hơn 45 tỷ đồng

Chiều 15/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Phu (62 tuổi, trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Dương Văn Chóp (36 tuổi, trú tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang) về tội Hủy hoại tài sản.

Riêng ông Phu bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ông Phu (bên trái) và Chóp khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tháng 5/2024, ông N.T.V. cùng vợ T.T.M.A. đến thuê 3 ao cá và sang lại cá đang nuôi trong ao của Nguyễn Văn Phu, tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang để nuôi.

Hai bên thỏa thuận qua lời nói. Sau đó ông V. thu hoạch các ao cá tra sang lại của Phu được trên 670 tấn nguyên liệu rồi tiếp tục thả nuôi đợt 2.

Ngày 7/7/2025, Phu đến kêu Chóp cắt bỏ dây liên kết của 6 camera do ông V. lắp đặt để quản lý quá trình nuôi cá, gây thiệt hại trên 6 triệu đồng.

Đến 11/7, Phu, Chóp và một số người khác đến 3 ao cá ông V. đang nuôi, đuổi những người làm thuê cho ông V. ra khỏi khu vực nuôi cá, cho người chiếm đoạt sổ sách quản lý và số cá nuôi trong 3 ao với tổng trọng lượng là hơn 1.619 tấn, trị giá trên 45,3 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Phu, Chóp và nhiều người đến bắt trên 21,5 tấn cá tra, trị giá khoảng 604 triệu đồng của ông V. bán cho các Công ty thủy sản. Thấy vậy, ông V. và vợ trình báo công an.