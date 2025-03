Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Lộc là người đã ra tay sát hại chị Lê Thị T. (SN 1983, ngụ phường Hòa Lợi, TP Bến Cát) và Trương Quang P. (SN 2017, con của chị T.).

Lương Quí Lộc thời điểm cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Bình Dương, sáng 22/2, chồng cũ của chị T. đến thăm con, sửa bồn cầu giúp chị tại nhà riêng ở phường Hòa Lợi, TP Bến Cát và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Bến Cát đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua làm việc nhanh, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T. và Lộc dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T.. Sau đó, bị can tự sát nhưng không thành.