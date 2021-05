Khởi tố kẻ hiếp dâm con gái ruột

Dân trí Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Quân để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ giữa tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã nhận được đơn trình báo của cháu Nguyễn Thị H.T. (SN 2004, trú tại Khu Đoàn Kết, Lương Sơn, huyện Yên Lập) về việc từ giữa năm 2017 đến nay, cháu T. bị ông Nguyễn Đình Quân (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại Khu Đoàn Kết, Lương Sơn, Yên Lập) thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, củng cố lời khai của bị hại, người biết việc, đồng thời triệu tập Nguyễn Đình Quân để đấu tranh làm rõ. Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập đã chuyển vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Căn cứ lời khai của đối tượng và những chứng cứ thu thập được, ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Được biết, cháu T. đã phải bỏ học, bỏ nhà xuống Hà Nội tìm mẹ đẻ cầu cứu. Từ cuối tháng 4/2021, cháu T. và mẹ ruột đã gửi đơn thư tố cáo đến cơ quan báo chí phản ánh việc cháu T. nhiều lần bị bố đẻ là Nguyễn Đình Quân hiếp dâm. Sau khi báo chí phản ánh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề về thể chất và tinh thần cho trẻ; suy đồi đạo đức khi người thực hiện hành vi xâm hại lại là bố đẻ của cháu. Vì thế, cơ quan này đã đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng làm rõ hành vi "hiếp dâm con gái nhiều lần trong nhiều năm"; đồng thời cử điều tra viên có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhằm đảm bảo quá trình điều tra thân thiện với cháu H.T. Thế Kha