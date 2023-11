Khởi tố kẻ đâm vào cổ thượng úy công an

Chiều 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) về tội Giết người.

Trần Trọng Gia Bảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, chiều 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (31 tuổi), cán bộ Công an xã Xuân Hồng đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện Bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên áp sát nhằm bắt quả tang.

Tuy nhiên, Bảo bất ngờ dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Hiếu. Bị trọng thương, Thượng úy Hiếu gục xuống nhưng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Thượng úy Trần Trung Hiếu đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng úy Trần Trung Hiếu sau đó được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu.

Bị can Bảo bị lực lượng công an bắt giữ đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai do sử dụng cần sa, cỏ Mỹ trong thời gian dài dẫn đến thần kinh không ổn định.

Vì thế, anh ta dùng kéo đâm trọng thương Thượng úy Hiếu khi bị phát hiện nhận hàng từ một người khác.