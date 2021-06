Nhân viên đài viễn thông cắt trộm cáp đem bán... đồng nát

Dân trí Là cán bộ Đài viễn thông Tiên Phước - Trà My (Quảng Nam), Hải cấu kết với 5 người cắt trộm cáp viễn thông mang đi bán đồng nát, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 9/6, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải - chủ mưu cắt cáp viễn thông bán đồng nát.

Trước đó, ngày 28/5, Công an huyện Tiên Phước nhận được báo cáo của quản lý Đài viễn thông Tiên Phước - Trà My về việc tuyến viễn thông loại 50 đôi từ Trường tiểu học Tiên Phong đến trụ sở Trung đoàn 885 bị mất trộm, tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 20 triệu đồng. Đây là tuyến cáp đã qua sử dụng và có kế hoạch thu gom.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Phước tổ chức lực lượng tiến hành điều tra. Đến ngày 2/6, Công an huyện Tiên Phước đã làm rõ 5 đối tượng trộm cắp cáp viễn thông gồm: Mai Trùng Dương (SN 1989), Mai Trúc Lĩnh (SN 1984), Nguyễn Việt (SN 1969), Nguyễn Thanh An (SN 1991), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992), cùng trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Trong đó, Nguyễn Thanh An và Nguyễn Thanh Toàn là 2 con trai của Nguyễn Việt.

5 đối tượng cắt trộm cáp viễn thông bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an huyện Tiên Phước).

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn mặc trang phục giả dạng nhân viên viễn thông để thực hiện hành vi cắp cáp viễn thông. Cụ thể, từ ngày 21-24/5, các đối tượng đã công khai thực hiện 3 lần cắt trộm cáp viễn thông với số lượng khoảng 400 m dây cáp đồng loại 50 đôi, 400 m dây cáp đồng loại 30 đôi và 300 m dây cáp đồng loại 20 đôi. Sau đó, các đối tượng đốt lấy lõi đồng, đem bán phế liệu tại TP Tam Kỳ được 21 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Nguyễn Việt và Mai Trúc Lĩnh, lực lượng Công an tạm giữ 3 bộ áo bảo hộ lao động, 3 mũ bảo hộ lao động, 2 mỏ lết, 3 kìm cộng lực, 2 dây bảo hộ lao động, 2 xe máy, 1 xe lôi và một số tang vật, dụng cụ các đối tượng dùng để cắt trộm dây cáp.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tiên Phước đã làm rõ thêm đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải (SN 1983), trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận mình là nhân viên Đài Viễn thông Tiên Phước - Trà My nên biết số cáp đã qua sử dụng và sắp được thu hồi để thanh lý. Do vậy, Hải đã liên lạc với nhóm đối tượng trên để lấy cắp. Các đối tượng này thỏa thuận chia đôi tiền bán cáp viễn thông với Hải.

Được biết, 5 đối tượng trên đã có thời gian làm hợp đồng thời vụ với Đài Viễn thông Tiên Phước - Trà My nên quen biết với Hải từ trước.

Công Bính