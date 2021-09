Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phóng hỏa đốt nhà người tình

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng - đối tượng khóa trái cửa, phóng hỏa đốt nhà người tình ngày 5/9.

Ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội "giết người".

Bị can Nguyễn Văn Dũng (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng và bà Võ Thị Nga (48 tuổi, cư trú tại địa phương chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập bà Nga nên bà Nga và con gái riêng của mình đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Từ đó, Dũng căm thù và muốn giết chết mẹ con bà Nga cho hả giận.

Rạng sáng ngày 5/9, Dũng mua xăng rồi phóng hỏa đốt nhà bà Nga, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc may mắn được người dân phát hiện, cùng nhau dập lửa và đưa những người mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ án do bị can Nguyễn Văn Dũng gây ra (Ảnh: Nghiêm Túc).

Sau 4 ngày lẩn trốn, ngày 9/9, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Dũng tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Được biết, Nguyễn Văn Dũng là đối tượng từng có 6 tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp và cướp giật tài sản".

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành