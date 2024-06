Khởi tố 3 đối tượng chôn hơn 400 tấn chất thải trái quy định

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Vang (44 tuổi), Đoàn Văn Sự (46 tuổi) và Đoàn Văn Thực (51 tuổi), cùng ở huyện Cẩm Giàng về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng tháng 6/2023, Thực và Sự có ý định lấp phần diện tích ao của nhà mình thuộc thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng để trồng cây nên đã làm hợp đồng thuê Vang san lấp ao.

Sau đó Vang đã thu gom các loại chất thải xây dựng (gồm gạch vỡ, vữa, cục bê tông…) và chất thải công nghiệp (đế giày thải loại, keo dán đá, bột sơn công nghiệp của các công ty) mang về chôn lấp.

Việc san lấp trên của các đối tượng đã làm cho nước ao chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Qua công tác nắm tình hình nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khu vực trên.

Kết quả công an xác định Đoàn Văn Thực, Đoàn Văn Sự đã thuê Trần Đình Vang chôn, lấp hơn 400 tấn chất thải trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Vang, Đoàn Văn Thực và Đoàn Văn Sự về tội Gây ô nhiễm môi trường.