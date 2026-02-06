Khởi tố đối tượng đăng nhiều thông tin sai sự thật để ngăn việc thu hồi đất

Ngày 6/2, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Lưởng (53 tuổi, trú tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Võ Văn Lưởng (Ảnh: Công an Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Lưởng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video, thông tin, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật, tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất, triển khai các dự án của tỉnh Cà Mau tại khu vực xã U Minh.

Nhiều nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các video này được nhiều đối tượng chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do ngôn luận, kêu gọi người dân cản trở việc thu hồi đất thực hiện dự án.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Lưởng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.