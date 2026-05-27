Khởi tố đối tượng dâm ô trẻ em ở Hà Nội

Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Cao Văn Sơn (31 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 17/5, Cao Văn Sơn có hành vi dâm ô với trẻ em ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú hành vi của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương xác minh và phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.