Khởi tố 2 đối tượng hiếp dâm trẻ em ở Tuyên Quang

Ngày 20/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can T.X.K. (SN 2008, ở huyện Lâm Bình) và N.V.C. (SN 1975, ở TP Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đây là 2 bị can trong 2 vụ án khác nhau.

Theo cảnh sát, T.X.K. (SM 2008, ở huyện Lâm Bình) đang là học sinh, được bố mẹ cho một chiếc điện thoại để phục vụ cho việc liên lạc, học tập. Tuy nhiên K. không tập trung học mà thường xuyên sử dụng điện thoại để truy cập vào mạng và xem các video có nội dung đồi trụy.

Đối tượng T.X.K. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tối 22/2, khi thấy cháu T.N.H. (SN 2021), là hàng xóm của K., đang chơi một mình, K. đã bế cháu H. đến khu vực đất trống và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.

Còn vụ việc đối với bị can N.V.C. (SN 1975, ở TP Tuyên Quang), theo cảnh sát, ngày 13/3, tại TP Tuyên Quang, C. đã có hành vi hiếp dâm cháu L.T.A. (SN 2014), là con riêng của vợ.

Đối tượng N.V.C. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Do vợ của N.V.C. (mẹ đẻ của cháu L.T.A.), thường xuyên đi làm xa và để con gái cho bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, nhà bà ngoại ở gần nhà riêng của N.V.C. và cháu L.T.A. lại thường xuyên qua nhà N.V.C. chơi khi mẹ vắng nhà. Lợi dụng việc này, N.V.C. đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu A.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra 11 vụ hiếp dâm trẻ em. Đa số bị can trong các vụ án là những người thân, quen với nạn nhân, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết, chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân của trẻ, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.