Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chia mỗi đối tượng 900 triệu đồng mua vàng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "Đen", SN 1990, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, khoảng 16h ngày 19/1, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai) có 2 đối tượng dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng, cướp gần 2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Sau quá trình điều tra, khoanh vùng, ngày 6/2, lực lượng chức năng đã bắt được Tài và Ân, là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên.

Cơ quan điều tra xác định, Tài là đối tượng đang bị truy nã về tội Giết người theo quyết định của Công an tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Ân đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm do liên quan một vụ Cố ý gây thương tích.

Mặc dù đang bị truy nã, truy tìm, Tài và Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Giữa tháng 10/2025, Ân đến nhà Tài tại thôn 3, xã Chư Păh (Gia Lai) và cùng nhau lên kế hoạch cướp ngân hàng. Hai đối tượng thống nhất khi gây án sẽ thay đổi trang phục, sử dụng nhiều xe máy di chuyển để tránh sự phát hiện của công an.

Bộ Công an phối hợp công an các địa phương kiểm tra tang vật trong vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo lời khai các đối tượng, chiều 19/1, Tài và Ân điều khiển xe máy Exciter mang biển kiểm soát 77G1-313.12 đến Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai, dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng, cướp gần 2 tỷ đồng.

Để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, 2 đối tượng mang xe máy đến khu vực rừng thông thuộc phường Diên Hồng, Gia Lai chôn giấu phương tiện và đốt quần áo sử dụng khi gây án, rồi tẩu thoát về Quảng Ngãi.

Đến ngày 21/1, Tài và Ân bắt xe vào TPHCM, chia nhau mỗi người khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng. Sau khi mua vàng, các đối tượng đi xe buýt từ Bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An (TPHCM) bán vàng để đổi lại tiền mặt chia nhau để che dấu nguồn gốc số tiền cướp được.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Ngoài vụ án nêu trên, Bộ Công an đang phối hợp công an các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra các vụ án khác liên quan đến Tài và Ân cùng đồng bọn với các hành vi giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm.