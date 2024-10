Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà

Tối 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Văn Hạnh (54 tuổi), Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà. Ông Hạnh bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là diễn biến mới sau khi cơ quan tố tụng mở rộng điều tra vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại xã Hồng An (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Hưng Hà).

Trước đó, hôm 27/2, Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hàng loạt đối tượng là cán bộ thôn, cán bộ xã Hồng An (huyện Hưng Hà) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Đường Khắc Thủy (59 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hồng An); Trần Hữu Dũng (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An); Trần Ích Vinh (60 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Sơn); Trần Quang Bảo (60 tuổi, Trưởng thôn Bắc Sơn); Đường Thị Hoa (56 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Sơn, nguyên Phó thôn Bắc Sơn).

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiên Phong (49 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà).

Cùng bị khởi tố, bắt giam với Phong còn có Trần Thị Hải (47 tuổi, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà); Nguyễn Anh Hoàn (45 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà); Trần Đức Quang (40 tuổi, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà).

Đến ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Dương (58 tuổi, Phó Giám đốc Sở KH&CN Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà).

Ngày 23/8, thêm một loạt bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Văn Ba (54 tuổi, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng); Phan Văn Luấn (48 tuổi, cán bộ, công chức địa chính xã Hùng Dũng; nguyên cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng) và ông Mai Văn Chướng (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH New Future).

Những người này bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đầu tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Đức Thiều (46 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà), để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can đối với 15 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ từ cấp huyện đến cấp thôn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.