Vụ tố cáo "cú lừa thế kỷ": Khởi tố, bắt tạm giam Tina Dương

Chiều 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh liên quan đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục bắt tạm giam Tina Dương (Ảnh: Trúc Hà).

Trước đó, Công an TP Phan Thiết tiếp nhận đơn tố giác tội phạm. Qua công tác xác minh, xác định Ninh Thị Vân Anh thuê ô tô của một công ty sử dụng đến 24/4 hết hạn theo hợp đồng. Tuy nhiên, Vân Anh không trả mà chiếm đoạt ô tô đem xe đi bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả và sau đó bỏ trốn.

Qua thẩm định giá, cơ quan chức năng cho biết tài sản (ô tô bị chiếm đoạt) có giá trị hơn 750 triệu đồng.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tam giam Tina Dương (Video: Trúc Hà).

Ngày 10/10, sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn) và sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Tina Dương (Ảnh: Trúc Hà).

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.