Khởi tố, bắt tạm giam chủ khách sạn Điệp Quy về tội cướp tài sản

Lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã xác nhận với PV Dân trí thông tin trên sáng nay (12/1).

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (SN 1976), trú phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình - chủ khách sạn Điệp Quy, để điều tra, làm rõ về tội cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Khách sạn Điệp Quy, nơi lực lượng công an bao vây, khám xét khẩn cấp.

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 11/1, các lực lượng Công an TP Thái Bình gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và một số lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ bao vây, khám xét khách sạn Điệp Quy, nằm trên lô đất số 29 đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4 phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, việc khám xét khách sạn nói trên mới hoàn tất, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật, tài liệu có liên quan.

Được biết, Phạm Đức Điệp đã có hành vi bắt giữ ô tô trái phép của một con nợ, đánh con nợ để cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.