Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TPHCM vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối bà Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng có thời hiệu đến ngày 29/4.

Nhà riêng bà Phương Hằng tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream phản ánh các vấn đề quyên góp từ thiện của một số nghệ sĩ.

Sau khi điều tra, Bộ Công an và Công an TPHCM đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật.