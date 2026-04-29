Khởi tố 6 thanh niên hỗn chiến tại quán nước

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại quán nước ở xã Chư Prông (Gia Lai).

Trước đó, tối 22/2, tại quán nước của bà Đ.T.B. (thôn 2, xã Chư Prông), khoảng 10 thanh niên bất ngờ lao vào đánh nhau. Các đối tượng sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực.

Nhóm đối tượng dùng mũ bảo hiểm, bàn ghế để đánh nhau (Ảnh: Công an xã Chư Prông).

Nhận tin báo, Công an xã Chư Prông nhanh chóng có mặt, truy tìm các đối tượng có hành vi gây rối, đánh nhau tại quán nước nêu trên.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố 6 đối tượng gồm: V.H.T.T. (SN 2008), P.A.H. (SN 2009), P.V.H. (SN 2004), M.H.P.H. (SN 2009), T.M.T. (SN 2009), cùng trú tại xã Chư Prông và N.T.B. (SN 2004), trú tại xã Ia Púch (Gia Lai) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên tham gia gây rối tại quán nước bị khởi tố (Ảnh: Công an xã Chư Prông).

Theo điều tra của công an, do có mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau tại quán nước, các đối tượng đã lao vào đánh nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.