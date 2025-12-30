Khởi tố 5 chủ hộ tái chế chì, nhựa ở Hưng Yên

Ngày 30/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Trốn thuế đối với Trịnh Đình Loan ( SN 1962), Nguyễn Văn Bền (SN 1959), Đỗ Văn Dảnh (SN 1982), Đinh Xuân Quyện (SN 1964) và Đinh Văn Quyển (SN 1955).

Công an đọc các quyết định, lệnh tố tụng đối với các bị can (Ảnh: Công an cung cấp).

Bốn bị can Loan, Bền, Dảnh, Quyện bị bắt tạm giam. Bị can Đinh Văn Quyển bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can đều trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Theo điều tra, các bị can hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm chì, nhựa tái chế trong Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai. Các đối tượng thu mua bình ắc quy đã qua sử dụng, tháo dỡ lấy bột và lá chì để tái chế thành chì thành phẩm bán ra thị trường.

Dù hoạt động trong thời gian dài, các cơ sở không thực hiện đầy đủ việc kê khai, nộp thuế theo quy định. Tổng số tiền trốn thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 19 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.