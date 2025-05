Khởi tố 31 đối tượng hỗn chiến bằng vỏ bia

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 31 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong số này có 8 đối tượng bị tạm giam, 23 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm đối tượng này đã tham gia vụ hỗn chiến tại thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) vào đêm 15/11/2024. Tất cả các đối tượng bị khởi tố đều trú tại thị xã Đức Phổ.

Công an làm việc với các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo Công an Quảng Ngãi, do mâu thuẫn nên Ngô Nguyên (22 tuổi) cùng 25 thanh, thiếu niên khác mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia đến khu vực đầm An Khê (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) mai phục nhóm 9 thanh niên ở xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ).

Đến nửa đêm, nhóm của Nguyên không thấy các thanh niên xã Phổ Cường đến nên đi tìm. Khi nhóm của Nguyên đến xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) đã gặp 9 thanh niên xã Phổ Cường. Tại đây, hai nhóm thanh, thiếu niên la hét, dùng vỏ chai bia ném vào nhau.

Sau đó, nhóm của Nguyên tiếp tục truy đuổi để đánh 9 thanh niên xã Phổ Cường. Vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương, một xe máy hư hỏng. Vụ việc diễn ra tại khu vực đông dân cư khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Nhận tin báo, cảnh sát đến hiện trường khống chế các đối tượng, thu nhiều hung khí.

Qua điều tra, cảnh sát xác định có 35 người tham gia đánh nhau. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ khởi tố 31 người, 4 người chưa đủ 16 tuổi sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý khác phù hợp với quy định của pháp luật.