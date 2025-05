Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

Ngày 23/5, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đối với Lương Quốc Vũ (SN 2008), Phạm Quốc Anh (SN 2009), Lê Phan Xuân Phong (SN 2008), cùng trú tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, về tội Giết người.

Kết quả điều tra xác định, hơn 20h40 ngày 19/5, Lương Quốc Vũ điều khiển xe máy chở Phạm Quốc Anh cầm theo 1 dao dài và Lê Phan Xuân Phong cầm 1 cây ba chĩa đi từ phường Hòa Vinh đến phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa) để tìm đánh nhóm thanh niên từng có mâu thuẫn trước đó.

Đối tượng Lương Quốc Vũ, Lê Phan Xuân Phong và Phạm Quốc Anh (tính từ trái sang) (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên).

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, Phong phát hiện V.T.V., N.H.U., N.L.N. và Đ.T.Đ. nên đã điều khiển xe máy rượt đuổi theo.

Khi đuổi kịp xe của V. chở theo U., Phạm Quốc Anh đã dùng dao chém trúng lưng U. 2 nhát; Lê Phan Xuân Phong dùng cây ba chĩa đâm trúng bánh sau xe của V., khiến xe lao lên lề đường, đâm vào xe máy của một người dân đang dựng gần đó.

Hậu quả, V. tử vong, còn U. bị vỡ sọ não và đa chấn thương.

Từ kết quả điều tra và trưng cầu giám định pháp y, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác định hành vi của Vũ, Anh, Phong phạm vào tội Giết người, nên đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.