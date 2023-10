Khởi tố 2 thanh niên Hà Nội lên Vĩnh Phúc trộm 5 xe máy

Ngày 27/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Đình Bình và Nguyễn Duy Hùng (cùng trú ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

2 đối tượng này bị cáo buộc gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong ngày 1/10 và 3/10.

Nguyễn Đình Bình và Nguyễn Duy Hùng vừa bị công an khởi tố do gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, ngày 1/10, hai đối tượng dùng vam phá khóa 3 xe máy dựng trên vỉa hè ở thành phố Vĩnh Yên, sau đó mang đi bán được 16,5 triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hai ngày sau, Hùng và Bình lại đèo nhau từ Sóc Sơn lên Vĩnh Yên trộm được 2 xe máy, mang bán với giá 10,5 triệu đồng.

"Ngựa quen đường cũ", đến ngày 8/10, hai thanh niên tiếp tục quay lại thành phố Vĩnh Yên để trộm cắp xe máy thì bị công an và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ. Lúc này, Hùng và Bình đang phá khóa một chiếc xe Honda Air Blade.

Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.