Khởi tố 2 người đàn ông sản xuất, tiêu thụ thuốc diệt cỏ giả

Ngày 14/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Học (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) và Đàm Viết Hoàng (SN 1984, trú tại xã Chư Á, thành phố Pleiku) để điều tra về tội Sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Lực lượng công an đột kích vào các xưởng làm giả nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ giả nhãn hiệu (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an thành phố Pleiku phát hiện 4 kho xưởng của Nguyễn Thái Học ở xã Chư Á, xã An Phú và phường Chi Lăng đang chứa số lượng lớn thuốc diệt cỏ có dấu hiệu giả nhãn hiệu.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 4.800 hũ thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu với nhiều nhãn hiệu và 11 máy phục vụ sản xuất, đóng gói; 107 bao nguyên liệu có trọng lượng hơn 2,6 tấn.

Nguyễn Thái Học khai nhận, bản thân đã làm giả nhiều nhãn hiệu thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và bán một số thuốc diệt cỏ bị cấm lưu hành trên thị trường nhiều năm.

Theo đó, Học đã chủ động liên lạc với các đầu mối tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc để mua nguyên liệu, in nhãn mác rồi thuê người pha trộn, đóng hũ, dán nhãn mác để tiêu thụ.

Nguyễn Thái Học khai nhận là người chủ mưu sản xuất và tiêu thụ thuốc diệt cỏ giả quy mô lớn (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau khi các sản phẩm thuốc diệt cỏ, trừ sâu giả nhãn hiệu trên được đóng gói, Học móc nối với một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh Gia Lai để tiêu thụ trên mạng xã hội hoặc bán về các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Đàm Viết Hoàng là người pha trộn nguyên liệu, đóng vào hũ và dán nhãn sản phẩm. Mỗi lô hàng số lượng 2.000 hũ, Học trả cho Hoàng 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai xác định Đàm Viết Hoàng đã pha trộn, đóng gói được 20.000 hũ thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu.