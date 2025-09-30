Vụ mẹ "đại gia kim cương" bị bắt: Khởi tố thêm 7 bị can

Ngày 30/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang mở rộng điều tra vụ án Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9, C03 đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức, về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị can Mai Anh Tuyên (Ảnh: Bộ Công an).

Đồng thời, C03 khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can khác, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải (kế toán, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản); Phạm Thị Quỳnh Trang, Dương Thị Thanh Hương (kế toán); Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ); Lê Khắc Duẩn (kinh doanh); Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng (nhân viên chi nhánh Hải Phòng, cùng bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn).

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn. Cục C03 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, và Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc, về 2 tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên, kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản; Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bà Chu Thị Thành có một người con trai tên C.Đ.K. (43 tuổi). Anh K. có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".