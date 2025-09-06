Người cha đầu độc con gái 9 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuột

Ngày 6/9, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Hà Văn Đánh (SN 1996, trú tại thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế).

Nạn nhân là con gái ruột của bị cáo, thời điểm xảy ra vụ việc mới hơn 9 tháng tuổi.

Bị cáo Hà Văn Đánh tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, bị cáo Hà Văn Đánh và vợ là chị N.T.T. (SN 1996) có con gái chung tên H.N.T.T. (SN 2024), bé bị bệnh tim bẩm sinh cùng hội chứng Down. Cả hai vợ chồng đều đi làm công nhân nên điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

Nghĩ đến con bị bệnh không có tiền điều trị, bị cáo rơi vào tình trạng bế tắc, trầm cảm và nảy sinh ý định tự sát.

Trưa 13/11/2024, Hà Văn Đánh ra tiệm thuốc tây mua hai vỉ thuốc ngủ, tổng cộng 10 viên rồi quay về nhà.

Sau khi cho người giúp việc trông con rời đi, Đánh uống toàn bộ số thuốc ngủ mới mua. Một lúc sau, thấy chưa có tác dụng gì, bị cáo vào bếp lấy thuốc diệt chuột có sẵn, pha với nước rồi uống, xong bế con gái vào phòng nằm chung với mình.

Lúc này, bị cáo tiếp tục nghĩ đến tình trạng bệnh của cháu H.N.T.T., sợ mình chết đi, mọi áp lực sẽ dồn hết lên vai người vợ. Hà Văn Đánh vào bếp lấy số thuốc diệt chuột còn lại đổ vào bình sữa rồi cho con uống, với suy nghĩ tiêu cực là “giải thoát” cả 2 cha con.

Đến 14h cùng ngày, bố mẹ ruột của Đánh đi làm về, phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu.

Hà Văn Đánh được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch, xuất viện sau đó 2 ngày, còn cháu H.N.T.T. tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận, vì do bế tắc kinh tế, áp lực tâm lý nên dẫn đến hành vi tàn nhẫn nói trên.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người, gây đau xót, bức xúc trong dư luận xã hội.

Dù bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, động cơ xuất phát từ tình trạng khủng hoảng tinh thần, nhưng việc tước đoạt mạng sống của trẻ em, nhất là con ruột là hành vi không thể dung thứ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đánh 9 năm tù.