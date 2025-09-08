Khám nhà đối tượng mua bán ma túy, công an thu súng và băng đạn

Ngày 8/9, Công an Hải Phòng thông tin, sáng 28/8, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Vĩnh Thuận bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn, 37 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thuận, có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Tuấn có 4 túi nilon chứa ma tuý và 2 túi nilon đựng các viên nén hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, một băng tiếp đạn có 6 viên, một đĩa sứ có chứa ketamin và nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý.

Công an xã Vĩnh Thuận đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.