Kêu gọi giao nộp số vàng kẻ cướp ném ra đường ở Bình Dương

Khoảnh khắc tên cướp đập tủ kính, vơ vàng ném ra đường ở Bình Dương

Ngày 28/9, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) phát đi thông báo, kêu gọi người dân nào nhặt được số vàng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng trên đường Nguyễn Trãi thì nhanh chóng giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện một số người dân có nhặt vàng mà kẻ cướp ném ra đường nhưng chưa giao nộp.

Chủ tiệm vàng cho biết, có 18 chiếc nhẫn (trị giá 57 triệu đồng) bị ném ra đường nhưng chỉ thu lại được 8 chiếc nhẫn.

Kẻ cướp xông vào đập bể tủ kính, vơ nhiều vàng ném ra đường (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/9, Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi bộ đến trước tiệm vàng trên đường Nguyễn Trãi (TP Dĩ An), nhặt cục bê tông chạy vào đập vỡ tủ kính, vơ vàng ném ra đường.

Gây án xong, Sơn không bỏ chạy mà ngồi chờ mọi người giữ lại giao công an. Anh ta nói làm vậy để "được đi tù".

Trần Ngọc Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Sau đó, Công an TP Dĩ An đã bắt giữ Trần Ngọc Sơn để điều tra về hành vi Cướp tài sản.