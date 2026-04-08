Kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình đầu thú

TAND TPHCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Bình và các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng) đang bị truy nã.

Tòa án kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo quyền bào chữa theo quy định pháp luật.

Trường hợp bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Ngoài bị cáo Nguyễn Thế Bình, vụ án còn có 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử, gồm: Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) cùng các đồng phạm. Các bị cáo này bị truy tố về cùng tội danh theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Dự kiến phiên tòa diễn ra vào ngày 17/4, do ông Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Long và Nguyễn Duy Thi.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2010, dù không đủ điều kiện vay vốn và khả năng trả nợ, Dương Thanh Cường vẫn đề nghị vay vốn thông qua ông Nguyễn Thế Bình. Thời điểm đó, ông Bình giữ chức quyền Tổng Giám đốc (năm 2007), sau đó là Chủ tịch HĐQT (năm 2010), đã chỉ đạo Hồ Đăng Trung cho Cường vay vốn.

Thực hiện chỉ đạo, Hồ Đăng Trung cùng cấp dưới là Hồ Văn Long và một số cán bộ tín dụng đã thông đồng với Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện hàng loạt sai phạm nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Các hành vi bao gồm nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, làm giả điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng và hồ sơ tài sản bảo đảm.

Tài sản thế chấp trong các khoản vay gồm nhiều dự án chưa được phê duyệt, quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp, thậm chí là đất nông nghiệp, đất trồng rau màu có giá trị thấp. Những tài sản này được làm giả hợp đồng chuyển nhượng, nâng khống giá trị để đủ điều kiện vay vốn.

Sau đó, Dương Thanh Cường sử dụng Công ty CP Xây dựng Thương mại Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (thuộc cùng hệ sinh thái) để ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và thực hiện việc đảo nợ.

Ngày 30/11/2010, chi nhánh ngân hàng đã giải ngân cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng. Sau đó, công ty này chuyển toàn bộ số tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán khoản nợ trước đó của Cường tại chi nhánh (hành vi đảo nợ).

Sau khi thu hồi nợ gốc, chi nhánh ngân hàng giải chấp 10 thửa đất của Công ty Bình Phát và chuyển sang làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên, do không có khả năng trả nợ, khoản vay này đã bị chuyển thành nợ quá hạn từ năm 2011.

Cơ quan công tố xác định, hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thế Bình bị xác định là người biết rõ các công ty của Cường vay vốn để mua đất thực hiện dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý, dự án không khả thi, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay.

Hồ sơ vụ án thể hiện, hành vi của ông Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ tín dụng, cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thế Bình giữ vai trò xuyên suốt, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính.

Trong quá trình điều tra, ông Bình đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.