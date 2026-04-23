Kẻ trốn truy nã bắt cóc, ép nạn nhân dùng ma túy rồi vứt ở bãi rác

Ngày 23/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tống Văn Toàn (51 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và tù chung thân về tội Cướp tài sản.

Liên tục phạm tội

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Tống Văn Toàn (51 tuổi, ngụ TPHCM) sinh ra trong gia đình đông con tại huyện Củ Chi (cũ). Học hết lớp 2, Toàn nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ.

Bị cáo Tống Văn Toàn lĩnh án tù chung thân (Ảnh: Xuân Duy).

Năm 21 tuổi, Toàn bị TAND TPHCM tuyên phạt 18 năm tù về tội Giết người, chấp hành án tại Trại giam Gia Trung. Sau khi mãn hạn tù vào năm 2013, bị cáo trở về địa phương, nhưng không lâu sau đó tiếp tục tái phạm. Đầu năm 2014, Toàn bị TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương cũ) xử phạt 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành án tại Trại giam Cây Cầy và ra tù vào tháng 2/2020.

Tưởng chừng những năm tháng trong trại giam đủ để bị cáo hoàn lương, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Tối 17/4/2024, vợ chồng anh H. và chị A. đến một quán nhậu tại xã An Nhơn Tây (TPHCM) ăn tối. Khi chuẩn bị ra về, anh H. nhìn thấy Toàn nên tiến lại chào hỏi. Trong lúc trò chuyện, chị A. thấy Toàn đeo nhiều vàng nên ngỏ ý vay tiền. Cho rằng mình bị coi thường, Toàn bất ngờ lấy ly bia tự đập vào đầu rồi lao đến quầy, lấy kéo đâm nhiều nhát vào ngực và lưng anh H.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết nhưng chịu thương tật 60%. Sau khi gây án, Toàn nhanh chóng bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 3/11/2024, bị cáo bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Vứt nạn nhân ở bãi rác

Quá trình điều tra, Toàn còn khai tại Campuchia, do làm ăn thua lỗ vì cờ bạc, bị cáo nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền. Toàn cùng một số đối tượng bàn bạc, dựng kịch bản giả vờ thuê thi công nội thất quán karaoke để dụ nạn nhân sang nước ngoài.

Đầu năm 2024, Toàn làm quen với anh Trần Văn T. qua mạng, sau đó mời người này sang Campuchia làm việc. Ngày 11/5/2024, khi anh T. vừa đến nơi, Toàn lập tức dùng súng khống chế, chích điện, đánh đập, đe dọa giết và buộc nạn nhân chuyển số tiền 580 triệu đồng.

Bị cáo Toàn đứng nghe tòa tuyên án (Ảnh: Xuân Duy).

Không dừng lại, bị cáo còn ép anh T. uống 5 gói “nước vui” (một dạng ma túy) khiến nạn nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh, rồi chở đến bỏ tại một bãi rác khu vực giáp ranh Campuchia (Long An cũ).

Anh T. may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, Cảnh sát Campuchia đã liên hệ gia đình để đưa nạn nhân về Việt Nam. Đến ngày 14/11/2024, anh T. làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Tống Văn Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, không có ý kiến tranh luận về tội danh. Đối với hành vi giết người, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại anh H. số tiền 60 triệu đồng. Sau đó, bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo HĐXX, bị cáo có nhân thân rất xấu, từng 2 lần bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Sau khi gây án, bị cáo không những không ăn năn hối cải mà còn bỏ trốn ra nước ngoài, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức. Bị cáo lừa nạn nhân sang Campuchia. Sau đó dùng vũ lực, công cụ hỗ trợ khống chế, đánh đập, ép sử dụng ma túy và chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Từ đó, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với phần trách nhiệm dân sự đối với bị hại Trần Văn T., do hiện nay nạn nhân vẫn điều trị các di chứng tâm lý sau khi bị ép sử dụng “nước vui”, chưa thể làm việc với cơ quan tố tụng, nên HĐXX quyết định tách phần này để giải quyết bằng một vụ án dân sự khác khi đủ điều kiện.