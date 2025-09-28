Kế toán chiếm đoạt hơn 780 triệu đồng tiền ứng viện phí của bệnh nhân

Ngày 28/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương để điều tra tội Tham ô tài sản. Cơ quan chức năng cũng đã khám xét nhà ở và nơi làm việc của Lê Ngọc Phương.

Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt Lê Ngọc Phương (Ảnh: CA Đồng Nai).

Theo báo cáo ban đầu, từ ngày 14/9/2023 đến ngày 22/3/2024, Lê Ngọc Phương làm kế toán thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong quá trình làm việc, Phương có nhiệm vụ thu tiền thanh toán viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân nội trú.

Tuy nhiên, Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân rồi chiếm đoạt hơn 780 triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.