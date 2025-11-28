Kẻ sát hại “vợ hờ” ở TPHCM lĩnh án tử hình

Ngày 28/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê Gia Lai) tử hình về tội Giết người. Ngoài án phạt trên, Sơn còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 400 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác nên cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe.

Bị cáo Sơn lĩnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Sơn và bà Trần Thị P. (1983) sống chung như vợ chồng tại phường Chánh Hiệp (TPHCM).

Ngày 7/3, do mâu thuẫn tình cảm, Sơn chuyển đến phường Thuận Giao (TPHCM) sinh sống. Sau đó, Sơn nhiều lần yêu cầu nối lại quan hệ nhưng bà P. không đồng ý. Bực tức, bị cáo nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ này.

Chiều 15/3, Sơn mang theo 1,5 lít xăng đến nhà trọ nơi bà P. đang sinh sống. Trong lúc nói chuyện, thấy “vợ hờ” vẫn kiên quyết từ chối quay lại, Sơn liền lấy cây kéo trên bàn, xông tới đâm nhiều nhát, gây 22 vết thương ở vùng ngực và tay trái nạn nhân.

Bị tấn công, bà P. bỏ chạy ra ngoài và gục xuống lề đường. Sơn đuổi theo, đổ xăng lên người mình và nạn nhân rồi bật lửa đốt nhưng không cháy. Nhiều người dân phát hiện đã kịp thời can ngăn, khống chế và giao Sơn cho công an.

Bà P. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Sơn dương tính với ma túy vào ngày 15/3. Với hành vi này, trước đó, bị cáo bị Công an phường Định Hòa xử phạt 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.