Kẻ giết người mang lệnh truy nã sa lưới

Ngày 16/3, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đã bàn giao Trương Thành Thảo (28 tuổi, ngụ địa phương) cho Công an TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi Giết người.

Thảo bị Công an huyện Cần Đước bắt giữ, bàn giao Công an TP Đà Nẵng điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Thảo sống tại TP Đà Nẵng và xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên khác dẫn đến xô xát. Thảo đánh người này tử vong sau đó bỏ trốn.

Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và truy nã Thảo về hành vi Giết người.

Sau thời gian bỏ trốn, ngày 6/3, Thảo bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước.