Hơn 40 dân chơi dương tính với ma túy trong quán karaoke Victory IDOL2

Ngày 30/5, Công an Bình Phước cho biết, đơn vị này vừa đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn thị xã Bình Long, phát hiện 41 người dương tính với chất ma túy.

Có 41 người dương tính với ma túy (Ảnh: V.T.).

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 28/5, lực lượng công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long, bất ngờ đột kích quán karaoke Victory IDOL2, ở khu phố Phú Sơn, phường An Lộc (thị xã Bình Long, Bình Phước).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 3 phòng hát đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh với 50 khách và nhân viên có mặt trong 3 phòng hát, có 41 người dương tính với ma túy.

Karaoke Victory IDOL2 là tụ điểm ăn chơi mới khai trương (Ảnh: V.T.).

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, quán karaoke Victory IDOL2 là tụ điểm ăn chơi mới khai trương và đưa vào hoạt động. Nhận thấy cơ sở này có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đơn vị lập án đấu tranh.

Ma túy mà nhóm nam, nữ sử dụng (Ảnh: V.T.).

Công an Bình Phước đang mở rộng điều tra vụ việc.