Phát hiện 20 nam, nữ "chơi ma túy" trong quán karaoke

Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an phường Ka Long (TP Móng Cái) vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Móng Cái, kiểm tra hành chính tại quán karaoke Yến Ngọc (khu 6, phường Ka Long).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên tầng 3, phòng hát số 6 của quán, có 20 người (13 nam, 7 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát sau đó đã lập biên bản, thu giữ tang vật gồm một đĩa sứ, trong lòng đĩa có chất bột màu trắng, nghi là ma túy; một thẻ nhựa cứng, trên thẻ có bám dính chất bột màu trắng, nghi là ma túy; một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn và một tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy ketamine. Ngoài ra, nhóm này thừa nhận có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.