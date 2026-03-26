Hơn 10 năm kiện CGV, cựu giám đốc người Anh được bồi thường 3,8 tỷ đồng

Ngày 26/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 và chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Benedict Daniel Sullivan (63 tuổi, quốc tịch Anh). Tòa xác định Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam) đã điều chuyển vị trí công việc và sa thải nguyên đơn trái quy định pháp luật lao động.

Theo đó, tòa buộc công ty phải trả tiền lương cho những ngày ông không được làm việc theo hợp đồng, bồi thường thiệt hại và thanh toán khoản hoa hồng trên doanh thu ông mang về, với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ông Benedict làm việc tại CGV Việt Nam (trước đây là công ty TNHH truyền thông Megastar) từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/4/2015 với chức vụ Giám đốc kinh doanh và tiếp thị, theo nội dung hợp đồng lao động.

Khi công việc đang diễn ra bình thường, ngày 7/10/2014, Tổng Giám đốc CGV Dongwon Kwak bất ngờ gửi thông báo tới toàn thể công ty về việc chuyển ông Benedict sang vị trí quản lý tầng.

Trong đơn kiện, ông Benedict cho rằng quyết định điều chuyển đó khiến ông rơi vào tình trạng khủng khoảng về tinh thần, không đảm bảo sức khỏe làm việc.

Do đó, ngày 17/12/2014, ông Ben gửi thư cho Tổng Giám đốc Dongwon Kwak xin từ chức Giám đốc kinh doanh và tiếp thị từ ngày 19/1/2015. Tuy nhiên, một ngày sau đó (20/1/2015), ông bị buộc nghỉ việc tại CGV Việt Nam mà không nhận được bất kỳ thông báo trước hay quyết định nào về việc chấm dứt hợp đồng lao động, ngoại trừ công văn "chi trả cuối cùng".

Ông này khẳng định, việc ông gửi đơn xin từ chức không có nghĩa là chấm dứt hợp đồng lao động...

Do đó, ông khởi kiện CGV vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông, yêu cầu tòa buộc doanh nghiệp sử dụng lao động bồi thường các khoản lương, hoa hồng, tổng cộng gần 6 tỷ đồng.

Đại diện bị đơn cho rằng việc thuyên chuyển vị trí công tác đối với ông Benedict là do nhu cầu công việc và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi thay đổi sang vị trí làm việc mới, nguyên đơn không phản đối và mức lương, phụ cấp lương không thay đổi theo hợp đồng lao động. Phía CGV nói ông Benedict là người đã "gửi email xin nghỉ việc" qua thư điện tử, sau đó là qua đường bưu điện nên việc công ty cho thôi việc là không trái quy định pháp luật.

Về lương và các khoản hoa hồng, đại diện bị đơn nói đã thanh toán đầy đủ cho ông Benedict. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại các khoản thì công ty thấy còn chênh lệch và thiếu 156 triệu đồng, nên tự nguyện thanh toán cho nguyên đơn.

Tháng 9/2023, sau 8 năm thụ lý vụ kiện, TAND TPHCM lần đầu xử sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Benedict.

Không đồng ý với phán quyết trên, người đại diện theo ủy quyền của ông Benedict đã kháng cáo, đề nghị tòa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, xét xử lại theo thủ tục.

Tháng 7/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì có nhiều thiếu sót về nội dung và tố tụng.

Quá trình xét xử lại, nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, nâng mức yêu cầu bồi thường lên hơn 7,5 tỷ đồng.