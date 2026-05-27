Hội thi bảo vệ ANTT ở cơ sở: Từ sân chơi nghiệp vụ đến sinh hoạt chính trị

Ngày 13/3, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 161/KH-BCA-V05 về tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026.

Hội thi được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, quy định pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng này.

Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, hội thi còn là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Dấu ấn tham mưu, hướng dẫn

Căn cứ kế hoạch của Bộ Công an, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05) - Cơ quan Thường trực hội thi - đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ và tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Hiện nay, Cơ quan Thường trực đang tích cực phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng ý tưởng, kế hoạch tổ chức hội thi khu vực và vòng chung kết toàn quốc theo hướng hấp dẫn, sáng tạo, gần gũi với thực tiễn cơ sở. Đây là yếu tố quan trọng để hội thi vừa bảo đảm tính chính trị, nghiệp vụ, vừa tạo sức hút đối với người dự thi và nhân dân theo dõi.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng V05, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức hội thi (Ảnh: V05).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức hội thi, cho biết từ sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an, sự tham mưu nòng cốt của Cục đến sự vào cuộc chủ động của Công an các địa phương, hội thi đã và đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp.

“Thông qua hội thi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị, bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền và Công an các cấp đánh giá sát thực hơn chất lượng hoạt động của lực lượng này”, Đại tá Nguyễn Thanh Bình nói.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở ngày càng cao, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, có bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống là nhiệm vụ lâu dài.

“Từ những phần thi tài năng được sân khấu hóa công phu, những câu trả lời kiến thức pháp luật chắc chắn, đến các tình huống xử lý sát thực tế đời sống, hội thi đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là "cánh tay nối dài" quan trọng của Công an cấp xã, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở”, Đại tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Từ một hội thi đến đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Điểm nhấn của hội thi là kiểm tra, đánh giá toàn diện kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thông qua các phần thi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có điều kiện ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng hỗ trợ công an cấp xã trong nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vụ việc phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Ông Vũ Tiến Phụng Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và các đại biểu tại buổi khảo sát chuẩn bị chung kết toàn quốc hội thi (Ảnh: V05).

Theo kế hoạch của Bộ Công an, hội thi được tổ chức ở 3 cấp: Cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Ở cấp Trung ương, hội thi được tổ chức theo hai khu vực và vòng chung kết toàn quốc dưới hình thức sân khấu hóa. Dự kiến, hội thi khu vực phía Bắc tổ chức tại Thanh Hóa, khu vực phía Nam tại TPHCM, vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại Hải Phòng.

Không chỉ dừng lại ở việc “thi để chấm điểm”, hội thi còn hướng tới mục tiêu tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sôi nổi từ cơ sở, lan tỏa khí thế thi đua trong toàn quốc

Từ kế hoạch chung của Bộ Công an, nhiều địa phương đã chủ động triển khai hội thi với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế. Điểm chung dễ nhận thấy là không khí tham gia sôi nổi, tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị công phu của các đội thi.

Khánh Hòa là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai hội thi với quy mô bài bản. Hội thi được tổ chức qua nhiều vòng, trong đó vòng thi phong trào cấp cơ sở được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến.

Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” cấp cụm tại TPHCM tổ chức ngày 18/5 (Ảnh: V05).

Kết quả, đội thi phường Nha Trang giành giải Nhất toàn đoàn; đội thi xã Thuận Nam giành giải Nhì; xã Vạn Ninh và xã Mỹ Sơn đồng giải Ba.

Tại TPHCM, Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” khu vực I, lần thứ I năm 2026 diễn ra ngày 18/5 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, với sự tham gia của 8 đội thi đến từ 8 cụm thi đua cấp cơ sở.

Sau một ngày tranh tài, đội thi Cụm 1 gồm các địa bàn Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân, Long Bình, Tam Bình, Tăng Nhơn Phú và Đông Hòa giành giải Nhất; Cụm 2 đạt giải Nhì; Cụm 6 đạt giải Ba.

Tại Hải Phòng, gần 10.000 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia hội thi cấp xã bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Theo Bộ Công an, 100% thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 114 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố sử dụng thiết bị điện tử để dự thi.

Đây là cách làm linh hoạt, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, giúp hội thi lan tỏa rộng và tạo điều kiện cho đông đảo thành viên tham gia.

Nhiều địa phương đã chủ động triển khai hội thi với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế (Ảnh: V05).

Tại Thanh Hóa, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ. Đến ngày 17/5, toàn bộ 166/166 xã, phường trên địa bàn đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi cấp xã; 100% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không thuộc đội tuyển đều tham gia thi viết bài thu hoạch.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai hội thi với không khí sôi động, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, nòng cốt là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Có thể khẳng định, sau gần 2 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng này đã từng bước phát huy vai trò nòng cốt tại địa bàn, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Hàng chục nghìn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được thành lập trên cả nước với hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Các thành viên thường xuyên bám sát địa bàn, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hội thi đang tiếp tục diễn ra tại các địa phương. Dự kiến vòng chung kết khu vực phía Bắc, phía Nam và chung kết toàn quốc sẽ là nơi hội tụ, so tài của những đội thi xuất sắc nhất cả nước, thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2027).