Hoãn phiên xử Đại học Kinh tế quốc dân bị kiện đòi bồi thường 46 tỷ đồng

Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” do ông Dương Thế Hảo (SN 1959, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) khởi kiện yêu cầu Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng với lý do “giam” bằng cử nhân cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của ông suốt 30 năm.

Việc hoãn tòa xuất phát từ đơn đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đại học Kinh tế quốc dân.

Ông Dương Thế Hảo tới phiên tòa sáng 17/11 (Ảnh: Thế Kha).

Theo văn bản của luật sư gửi tới hội đồng xét xử, Đại học Kinh tế quốc dân đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục ủy quyền và mời luật sư tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa phúc thẩm.

Mặt khác, luật sư nói “cần có thời gian để xin đăng ký sao chụp hồ sơ vụ án liên quan đến kháng cáo của ông Dương Thế Hảo phục vụ cho công việc tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm”.

Vụ việc của ông Dương Thế Hảo được báo Dân trí phản ánh trong thời gian dài. Người đàn ông này nhập học tại Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27 hệ chính quy, Đại học Kinh tế quốc dân và đã nộp đủ hồ sơ, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cũng được chuyển về trường.

Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).

Do không lấy được bằng tốt nghiệp nên toàn bộ hồ sơ gốc của ông bị nhà trường giữ lại. Trong đơn khởi kiện, ông Hảo cho rằng việc bị “giam” bằng cử nhân suốt thời gian dài khiến cuộc sống cá nhân của ông bị đảo lộn, không thể đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, không thể làm giấy khai sinh cho con tại Hà Nội.

Trong phiên tòa sơ thẩm tổ chức hôm 18/6, ông Hảo đã nâng số tiền yêu cầu trường đại học phải bồi thường cho mình từ 44 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Lý giải tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nhà trường nói hồ sơ của ông Hảo được tìm thấy trong khe tủ của một bộ phận không liên quan, sau nhiều lần tìm kiếm. Đây là sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan do nhà trường thay đổi trụ sở nhiều lần, “các thế hệ lãnh đạo thời đó đã mất, nghỉ hưu”, trong khi hoạt động lưu trữ của trường chỉ là sự tiếp nhận từ trước.

Hội đồng xét xử sơ thẩm dẫn Bộ luật Dân sự quy định bên thiệt hại (ông Hảo) phải chứng minh được thiệt hại thực tế là kết quả của hành vi vi phạm pháp luật và lỗi của bên gây thiệt hại (nhà trường).

Cho rằng việc ông Hảo khởi kiện đòi bồi thường 46 tỷ đồng không có căn cứ, tòa sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông.

Ông Dương Thế Hảo phản ánh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 1989 nhưng đến năm 2019 mới được nhà trường cấp trả bằng và các hồ sơ gốc liên quan (Ảnh: Thế Kha).

Tại đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội, ông Hảo nhận định bản án sơ thẩm không đúng với diễn biến sự việc; các lập luận và chứng cứ của ông không được xem xét đầy đủ và toàn diện; trong khi phía bị đơn đưa ra các lập luận và chứng cứ không đúng với thực tế nhưng lại được tòa chấp thuận.