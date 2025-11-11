Sắp xử phúc thẩm vụ ĐH Kinh tế quốc dân bị kiện đòi bồi thường 46 tỷ đồng

Theo thông báo của TAND TP Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là ông Dương Thế Hảo (SN 1959, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và bị đơn là ĐH Kinh tế quốc dân sẽ diễn ra sáng ngày 17/11 tới.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là bà Trần Thị Thu Nam; các thẩm phán gồm bà Nguyễn Thu Hồng và ông Trương Chí Anh.

Ông Dương Thế Hảo trong một lần trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thế Kha).

Vụ việc của ông Dương Thế Hảo được Dân trí phản ánh trong thời gian dài.

Ông Hảo cho rằng khi nhập học tại ĐH Kinh tế quốc dân (Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27 hệ chính quy) đã nộp đủ hồ sơ, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cũng được chuyển về trường. Do không lấy được bằng tốt nghiệp nên toàn bộ hồ sơ gốc của ông bị nhà trường giữ lại.

Việc bị “giam” bằng cử nhân suốt thời gian dài khiến cuộc sống cá nhân của ông Hảo đảo lộn, không thể đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, không thể làm giấy khai sinh cho con tại Hà Nội.

Hai con ruột của ông Hảo không được theo học trường công ở Hà Nội mà phải chuyển về quê. Sau hành trình khiếu kiện, tới năm 2019, ông Hảo mới nhận được bằng tốt nghiệp ĐH.

Tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức hôm 18/6, ông Dương Thế Hảo nâng số tiền yêu cầu Trường ĐH Kinh tế quốc dân phải bồi thường cho mình từ 44 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng. Việc này được ông Hảo dựa trên các tính toán thiệt hại vật chất và tinh thần do bị nhà trường “giam” bằng cử nhân, các tài liệu như sổ hộ khẩu, hồ sơ cá nhân suốt 30 năm gây ảnh hưởng mọi mặt cuộc sống, sự nghiệp và đời tư.

Ông Dương Thế Hảo phản ánh tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1989 nhưng đến năm 2019 mới được nhà trường cấp trả bằng và các hồ sơ gốc liên quan (Ảnh: Thế Kha).

Lý giải tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nhà trường nói hồ sơ của ông Hảo được tìm thấy trong khe tủ của một bộ phận không liên quan, sau nhiều lần tìm kiếm.

Đây là sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan do nhà trường thay đổi trụ sở nhiều lần, “các thế hệ lãnh đạo thời đó đã mất, nghỉ hưu”, trong khi hoạt động lưu trữ của trường chỉ là sự tiếp nhận từ trước.

Nhấn mạnh yêu cầu đòi bồi thường số tiền rất lớn của ông Hảo không có căn cứ, không có chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế, đại diện trường cũng cho rằng lời khai của ông Hảo tại tòa không có bằng chứng nào thể hiện việc nhiều lần liên hệ với trường để nhận hồ sơ, bằng tốt nghiệp nhưng không được giải quyết.

Hội đồng xét xử dẫn Bộ luật Dân sự quy định bên thiệt hại (ông Hảo) phải chứng minh được thiệt hại thực tế là kết quả của hành vi vi phạm pháp luật và lỗi của bên gây thiệt hại (nhà trường). Việc ông Hảo khởi kiện ĐH Kinh tế quốc dân giữ bằng tốt nghiệp của mình suốt 30 năm là không có căn cứ. Do đó, tòa sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông.

ĐH Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).

Trong đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội, ông Hảo nhận định bản án sơ thẩm không đúng với diễn biến sự việc; các lập luận và chứng cứ của ông không được xem xét đầy đủ và toàn diện; trong khi phía bị đơn đưa ra các lập luận và chứng cứ không đúng với thực tế nhưng lại được tòa chấp thuận.

Người đàn ông 66 tuổi này đề nghị tòa án sớm mở phiên tòa phúc thẩm vụ án để làm rõ trắng đen.