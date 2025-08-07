Đề nghị Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ cán bộ quản lý rừng bị doạ giết

Ngày 7/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn, phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng, bị người lạ lăng mạ, doạ giết.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm việc người dân san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực rừng thuộc sự quản lý của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phường Langbiang - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ rừng trên địa bàn theo quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, trồng lại rừng trên vị trí đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, ngày 6/8, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn của đơn vị bị người đàn ông lạ mặt dọa giết.

Theo đó, vào 10h ngày 5/8, nhóm 5 người đàn ông đi ô tô đến trụ sở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn để giải quyết công việc. Khi đến nơi, 1 trong số 5 người trực tiếp vào gặp ông Phạm Công Nguyên, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn để nói chuyện.

Lúc này, người đàn ông (chưa xác định lai lịch) liên tục chửi mắng, dùng tay tác động vào đầu ông Nguyên và dọa giết. Sự việc chỉ kết thúc khi những người có mặt tại trụ sở Trạm Quản lý rừng Suối Cạn đến can ngăn.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, trước đó, lực lượng chức năng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn phát hiện vụ người dân tổ chức san ủi trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp nên đã kiểm tra, xử lý.

Ngày 4/8, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, thu giữ các tang vật liên quan vụ vi phạm và trồng lại rừng trên vị trí người dân lấn chiếm.

Đến ngày 5/8, người lạ mặt được cho có liên quan vụ việc nêu trên tìm đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn để đe dọa cán bộ.