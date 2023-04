Hiếp dâm không được, dùng dao chém nạn nhân

Ngày 11/4, nguồn tin của Dân trí cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi hiếp dâm của Đặng Quang Hậu (23 tuổi, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Trước đó, Đặng Quang Hậu bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội Giết người.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện công tác kiểm sát tại buổi thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Viện KSND tỉnh Nghệ An).

Đặng Quang Hậu được xác định dùng dao, điếu cày tấn công vào đầu, gây tổn hại 51% sức khỏe đối với chị P.T.S. (55 tuổi, trú cùng xóm).

Trong quá trình điều tra, Đặng Quang Hậu khai tối 31/10/2022, sau khi đi dự đám cưới về, người này gặp và nảy sinh ý đồ quan hệ tình dục với chị S.

Đặng Quang Hậu kéo chị S. vào bụi chuối để thực hiện hành vi thú tính. Chị S. chống cự, la hét, Hậu sợ bị phát hiện nên dùng điếu cày đánh, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe tâm thần của chị S. chưa đảm bảo cho việc lấy lời khai nhằm làm rõ các nội dung vụ việc.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án. Hành vi của Đặng Quang Hậu thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.