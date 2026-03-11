Hiểm họa khi sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo "đặt hàng" của tội phạm

Ngày 11/3, Bộ Công an phát cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm.

Theo đó, thời gian gần đây, Bộ Công an nhận thấy tình trạng tội phạm công nghệ cao lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền. Nhiều người trẻ vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình trở thành mắt xích trong đường dây phạm pháp.

Bộ Công an cho biết, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đang sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan pháp luật, giáo viên, nhân viên y tế; lừa đảo tình cảm; giả mạo trang web tuyển du học sinh… để tiếp cận nạn nhân trên không gian mạng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường nhắm đến học sinh, sinh viên để lôi kéo mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Chúng đăng tải thông tin trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… với những lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ” nhằm dụ dỗ người trẻ tham gia.

Sau khi nạn nhân mở tài khoản, các đối tượng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền đánh bạc hoặc rửa tiền.

Theo Bộ Công an, nhiều học sinh, sinh viên do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình trên, lực lượng công an khuyến cáo học sinh, sinh viên tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn hoặc bán lại; không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, người trẻ cần cảnh giác, không tham gia các hội nhóm tuyển dụng việc làm online có nội dung liên quan đến “cho thuê tài khoản”, “nhận tiền hộ”, “mượn tài khoản nhận tiền”.

Khi phát hiện các trường hợp thu mua tài khoản, lôi kéo mở tài khoản hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Đối với gia đình và các cơ sở giáo dục, Bộ Công an đề nghị tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên; đồng thời thông báo rộng rãi các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Các cơ sở giáo dục được khuyến nghị phổ biến nội dung cảnh báo này qua website nhà trường, Fanpage, bảng tin sinh viên, các buổi sinh hoạt lớp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.