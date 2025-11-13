Hé lộ nguyên nhân nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Liên quan vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) tử vong, ngày 11/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thủy (mẹ chị Phương) cho biết đến nay gia đình vẫn chưa nhận được kết luận tử vong của con gái từ cơ quan chuyên môn.

Theo bà Thủy, chiều 9/10, bà có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình - địa phương nơi thi thể chị Phương được tìm thấy.

Trong buổi làm việc này, bà được thông báo nguyên nhân tử vong của con gái là ngạt nước, do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn không phát hiện dấu vết tổn thương da, cơ mặt ngoài cơ thể.

Nơi tìm thấy thi thể của chị Phương là trên sông Hồng, ở khu vực chân đê thuộc thôn Tiến Đoàn, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình, vào ngày 13/9. Khi được tìm thấy, thi thể đang trong giai đoạn trương thối.

Chị Bùi Bích Phương (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau khi được trục vớt và hoàn thành công tác giám định, chị Phương được chính quyền xã Nam Hồng chôn cất tại địa phương.

Chia sẻ với phóng viên, sau khoảng hơn 2 tháng từ khi con gái mất tích và hơn 1 tháng kể từ lúc có kết quả giám định ADN, bà Thủy cho biết gia đình vẫn chưa nhận được kết luận về cái chết của con gái.

Theo bà, chỉ có một điều tra viên Công an phường Đông Ngạc nói qua điện thoại rằng chị Phương tự tử, nhưng chưa có văn bản thông báo chính thức.

Do đó, bà Thủy đã gửi đơn đến Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị sớm đưa ra kết luận chính thức. Bởi, bà Thủy vẫn khẳng định cái chết của con gái bà có sự bất thường.

Như đã đưa tin, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.

Hình ảnh cuối cùng của chị Phương được ghi nhận tại khu vực gần đền Rừng, phường Bồ Đề, chiều 11/9 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Theo bà, dữ liệu camera xác nhận chị Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo lại.

Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực xã Nam Hồng, tỉnh Nam Định (cũ), về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương, được tìm thấy từ hôm 13/9.