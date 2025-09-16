Tìm kiếm sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày

Nữ sinh mất tích là Bùi Bích Phương (sinh ngày 26/7/2003), trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Theo thông báo của ĐH Quốc gia Hà Nội, nữ sinh đã mất tích từ ngày 11/9.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay (16/9), đại diện gia đình em Phương cho biết, nữ sinh mất tích 5 ngày chưa có bất cứ thông tin nào, gia đình vô cùng lo lắng.

Bùi Bích Phương mất tích đã 5 ngày (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/9, do buồn bã vì cãi nhau với bạn trên mạng xã hội, Phương có xin mẹ cho uống thuốc ngủ nhưng không được đồng ý. Sau đó, Phương xin phép đi chơi để khuây khỏa.

Khi đi, nữ sinh mặc áo trắng, có kẻ vàng trước ngực, quần kẻ ô nhỏ màu vàng, đi xe đạp điện màu trắng.

Khoảng 16h, Phương gọi điện cho mẹ, nói đang ở Lotte Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là lần liên lạc cuối cùng của em với gia đình.

Tối 11/9 và cả ngày 12/9, gia đình gọi nhiều lần nhưng chỉ có chuông reo, Phương không nghe máy.

Ngày 12/9, gia đình phát hiện xe đạp điện màu trắng của Phương dựng ở bờ sông Hồng, gần chỗ tìm thấy ba lô và mũ bảo hiểm.

Theo gia đình, người dân sống gần đó cho biết, khoảng hơn 15h ngày 11/9, họ nhìn thấy hai thanh niên mặc áo tối màu dắt xe đến để tại đây, sau đó ném ba lô của Phương xuống bờ sông Hồng và rời đi theo lối khác.

Gia đình nữ sinh đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc.